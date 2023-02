Um homem de 60 anos foi roubado na manhã desta segunda-feira (20) no bairro Nova Era, na região Norte de Juiz de Fora. De acordo com boletim de ocorrência, a vítima teria sido abordada por três homens que estariam dentro de um carro. Os suspeitos pararam o veículo e pediram a vítima para que os ajudassem a empurrar o automóvel na intenção de fazer uma ligação forçada do mesmo.

A vítima teria percebido que o carro não possuía placa de identificação traseira. Foi neste momento, que dois dos suspeitos teriam anunciado o assalto. Um dos autores estava armado com um canivete. Ele teria ameaçado e agredido a vítima. O outro suspeito agarrou a vítima pela camisa e retirou seus pertences. Os autores fugiram no carro.

A vítima apresentava ferimentos no braço esquerdo, além da camisa rasgada, e foi encaminhada até a UPA norte para ser atendida, sendo medicada e liberada. Os autores do crime não foram localizados.