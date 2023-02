Um apartamento pegou fogo na tarde desta terça-feira (21) na rua Barbosa Lima, no centro de Juiz de Fora. De acordo com os Bombeiros, o incêndio começou no banheiro da residência. O cômodo foi isolado do restante do imóvel para que as demais dependências não fossem atingidas.

Ainda de acordo com os militares, três cães foram resgatados e não sofreram ferimentos. Os animais foram entregues aos vizinhos que se prontificaram em cuidar dos mesmos ate a chegada dos proprietários que não estavam no imóvel.