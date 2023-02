Sete pessoas ficaram feridas no início da manhã desta quinta (23) quando o ônibus linha 519 (Torreões) bateu no barranco na MG-353, no trecho da estrada que liga o distrito à Juiz de Fora.

As informações iniciais são de que o motorista do veículo teria perdido o controle da direção ao passar por um dos buracos na estrada. O pneu teria furado e o ônibus jogado em direção ao barranco, que margeia a estrada.

Três ambulâncias do SAMU se deslocaram para atender a ocorrência: uma de Juiz de Fora, outra de Rio Preto e a terceira de Matias Barbosa.

Todas as sete pessoas foram encaminhadas para o HPS sem ferimentos graves, de acordo com informações dos socorristas.

A Polícia Militar foi acionada e o trânsito ficou parcialmente interditado.

O Consórcio Via JF, responsável pelo coletivo, emitiu uma nota falando sobre o acidente. Leia abaixo.

"Na manhã de hoje, dia 23/02, ocorreu um acidente com o ônibus 189 na linha 519 - Torreões, onde o veículo veio a colidir com barranco na lateral da via.



O ônibus em questão estava com toda sua manutenção preventiva em dia, porém de acordo com a apuração realizada, em função das chuvas torrenciais que vem ocorrendo, houve a abertura de um grande buraco na pista e o motorista acidentalmente acabou passando no mesmo, vindo a perder o controle da direção e colidir com o barranco na lateral da pista.

Alguns passageiros com ferimentos foram encaminhados para atendimento médico e estão recebendo todo suporte da empresa.

O Consórcio VIA JF preza pela segurança de todos os seus colaboradores, usuários, pedestres e pela excelência nos serviços prestados, por isso, que todos os nossos veículos passam por manutenção preventiva periódica".

FOTO: Redes Sociais - Sete pessoas ficam feridas em acidente na MG 353 em Torreões

