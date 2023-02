Um jovem, de 19 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta (22) no bairro Santa Efigênia, Zona Sul de Juiz de Fora. Um outo jovem, de 18 anos, também ficou ferido na ação.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi abordada por quatro suspeito encapuzados, dois deles armados com arma de fogo, que efetuaram vários disparos em sua direção e fugiram a pé. O SAMU foi acionado e confirmou o óbito ainda no local. Um outro jovem que estava na cena do crime foi atingido no braço e deu entrada na UPA de Santa Luzia. Posteriormente ele foi encaminhado para o centro cirúrgico do HPS.

A perícia constatou que a vítima foi atingida por um tiro na nuca, dois no peito, um no braço esquerdo, três nas costas e dois na coxa.

Ainda, de acordo com a PM, dois suspeitos, de 23 e 28 anos, já foram identificados e os outros dois apontados. A ação de gangues seria a motivação do crime.

Até o momento ninguém foi preso. Os militares seguem no rastreamento.

