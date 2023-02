A Polícia Militar prendeu duas pessoas de 25 e 32 anos no bairro Nossa Senhora Aparecida, na região Leste de Juiz de Fora, na tarde desta quinta-feira (23). Os dois são suspeitos de terem furtado uma oficina mecânica no Ladeira, também na região Leste. De acordo com o proprietário do estabelecimento, na manhã de hoje o local estava com a porta destravada e várias ferramentas furtadas.

O crime teria acontecido por volta das 06h da manhã e foi registrado por câmeras de segurança. De acordo com as imagens, os assaltantes teriam subido pela janela para ter acesso ao estabelecimento. A Polícia foi acionada e encontraram os autores. Foram recuperados uma chave de catraca, uma maleta com ferramentas, cachimbos, duas chaves e outros materiais. Os autores foram presos e levados para a delegacia.