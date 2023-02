Foi preso na tarde desta quinta-feira (23) um homem suspeito de tentativa de furto em uma loja na região Central de Juiz de Fora. De acordo com informações, os funcionários do estabelecimento acionaram a Guarda Municipal ao perceberem a ação do autor. Ele teria tentado fugir quando a gerente da loja teria gritado por ajuda.

O suspeito abandonou uma mochila no local onde havia vários materiais que foram furtados. O homem foi detido. A ocorrência ainda está em andamento.





