A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quinta-feira (23) o balanço da Operação Carnaval 2023 em Juiz de Fora. A ação aconteceu entre os dias 17 e 22 de fevereiro com o objetivo de garantir a segurança de pessoas e bens e a ordem e tranquilidade do trânsito no trecho compreendido entre a divisa de MG X RJ, no KM 831, até o km 591 da BR 040 e do KM 60 ao 212 da BR 267.

De acordo com a PRF, houve um aumento no número de acidentes registrados em comparação ao mesmo período do ano passado. Porém, o número de mortes diminuiu. Em 2023, foram 17 acidentes, seis feridos e uma pessoa morta. Em 2022, foram 10 acidentes, cinco feridos e cinco mortos.

Além disso, foram 2863 carros flagrados em excesso de velocidade, 303 pessoas autuadas. A maioria delas por ultrapassagem e falta do uso do cinto de segurança. Houve também cinco ocorrências criminais, onde três pessoas foram presas. Por fim, 23 carros foram recolhidos por não apresentarem condições de circulação e 212 pessoas alcançadas em ações de educação para o trânsito.

Tags:

A | Acidentes | Acidentes em rodovias federais | Balanço PRF | Carnaval 2023 | Corpus Christi | Estradas federais | feriado | Feriado de Natal | fiscalização | Geral | Operação Carnaval 2023 | Operação Rodovida | Polícia Rodoviária Federal | PRF | rodovias