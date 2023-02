Parte das residências dos Bairros São Mateus e Cascatinha tiveram o abastecimento de energia afetados neste sábado (25). De acordo com a assessoria da Cemig, há uma ocorrência em andamento na cidade e equipes da companhia realizaram inspeção no circuito que atende a região para identificar o defeito e localizaram uma cruzeta quebrada.



A cruzeta, como explica a Cemig, é uma espécie de árvore de transmissão, que confere uma distribuição adequada e homogênea de energia. Ainda de acordo com a Cemig, as equipes da companhia atuam neste momento para providenciar os reparos e restabelecer a energia aos clientes afetados. As equipes não sabem informar uma previsão de restabelecimento, mas vão atualizar tão logo receba novas informações.