Um comerciante, de 61 anos, foi preso na tarde deste sábado (25) acusado de injúria racial durante uma discussão com um funcionário da cozinha do restaurante do Cascatinha Country Club, na Zona Sul de Juiz de Fora.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que estava trabalhando na cozinha quando foi abordada pelo acusado, que bastante exaltado teria reclamado de um pedido feito por ele usando as seguintes expressões: “Você não sabe ler, não? ”; “chama esse negro aí”; “Ele é que cor? Preto ou não é? ”.



Ainda segundo o relato, o homem acusado de injúria racial ainda tentou entrar na cozinha, mas foi impedido pela cozinheira, que testemunhou a discussão e relatou à Polícia o que ouviu.



Os seguranças do clube foram até o restaurante e o acusado foi detido até a chegada da PM, que o encaminhou à delegacia para responder pela acusação de crime de injúria racial, fato tipificado no artigo 140 do decreto lei 2848/40.



O comerciante negou as acusações e disse que escutou uma das testemunhas se referir a ele como “branquelo careca”, o que não foi confirmado por nenhuma testemunha dos fatos, segundo registro do boletim de ocorrência.



Na delegacia, o comerciante alegou ser cardíaco e estar se sentido mal. Ele foi, então, conduzido para o HPS sendo submetido a exames em observação. Depois de atendido, o flagrante foi ratificado pelo delegado de plantão da Polícia Civil.



Nós tentamos contato com o presidente do Cascatinha Country Club, José Luiz Lacerda, para saber o posicionamento do clube diante do ocorrido, mas ainda não tivemos retorno.



Em janeiro deste ano, o Governo Federal sancionou uma lei que tipifica como crime de racismo a injúria racial, com a pena aumentada de um a três anos para de dois a cinco anos de prisão. Enquanto o racismo é entendido como um crime contra a coletividade, a injúria é direcionada ao indivíduo.

