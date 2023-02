Uma mulher, identificada como Patrícia Romano, de 48 anos, foi assassinada a facadas pelo próprio marido, de 36 anos, que após o ato tentou tirar a própria vida na noite deste domingo (26) no bairro Grajaú, Zona Sudeste de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, populares relataram que a mulher estava gritando e pedindo por ajuda dentro de um apartamento, onde o marido também estava. Ao solicitar a abertura do imóvel a PM não foi atendida e diante da gravidade dos fatos, arrombou a porta.

Ao entrarem no local a equipe se deparou com a vítima caída no chão toda ensanguentada. O óbito foi constatado pelo SAMU ainda no apartamento.

Após o assassinado o homem foi encontrado deitado na cama com uma faca cravada em seu peito e foi socorrido pelo SAMU para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). O suspeito disse aos policiais que deu a facada na mulher e que queria morrer. Uma perfuração em seu pulmão foi constatada e ele foi submetido à cirurgia.

Ele foi preso e ficou sob escolta no HPS. A motivação do crime não foi esclarecida, só se sabe que as partes eram casadas.

A funerária compareceu ao local para remover o corpo para o IML. A perícia também realizou os trabalhos de praxe.





