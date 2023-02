Um homem, de 25 anos, foi assassinado a tiros na na noite deste sábado (25) no bairro Santa Cruz, Zona Norte de Juiz de Fora. ele chegou a ser socorrido com vida por populares, mas acabou morrendo na UPA Norte.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados após a vítima dar entrada na UPA apresentando quatro perfurações com arma de fogo, três no tórax e uma na mão. A vítima estava inconsciente e pouco tempo depois veio a óbito.

Ainda, de acordo com PM, os familiares estiveram no local e não deram informações sobre o que teria acontecido, somente de que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Até o momento ninguém foi identificado ou localizado. A PM segue no rastreamento.