Trabalhadores inclusos no imbróglio começaram a receber os valores devidos pela Viação Goretti Irmãos Ltda (GIL), como confirmou à Acessa.com, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Juiz de Fora (Sinttro). Realizar os primeiros pagamentos só foi possível a partir da venda da garagem da Gil, que integrava o Consórcio Manchester. O terreno foi arrematado em leilão realizado em maio de 2022. De acordo com o Sinttro, nesse primeiro momento, aproximadamente 100 trabalhadores devem ser contemplados, 88 deles já compareceram e retiraram o cheque com o valor devido.

"Estamos mais próximos de um desfecho", disse o vice-presidente do Sinttro, Claudinei Janeiro. Ao todo, segundo ele, cerca de 400 rodoviários aguardavam o acerto das verbas rescisórias. O resultado é avaliado como positivo pelo Sindicato, no entanto, ainda é preciso aguardar até que todos os trabalhadores consigam ter acesso aos seus direitos. "Parte dessa missão foi cumprida, ficamos muito felizes com esse desfecho que consideramos muito positivo. Significa uma satisfação muito grande de ver o trabalhador recebendo. Queremos que chegue à totalidade dos rodoviários. E a gente vai lutar para que todos recebam."

No momento, com os R$5,4 milhões arrecadados com a venda da garagem, uma parte desse grupo de trabalhadores será pago. O processo continua em andamento, até que todos os débitos sejam quitados, reforça Claudinei.