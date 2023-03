A Comissão de Cultura, Educação e Turismo da Câmara Municipal de Juiz de Fora, convida os profissionais que atuam no setor de cultura de Juiz de Fora para a primeira "Reunião aberta da Cultura". O evento é presidido pela Vereadora Cida Oliveira (PT).



A atividade será realizada nesta quarta-feira (1°), às 18h30, no Salão Nobre Raymundo Nonato, localizado no terceiro andar da Casa Legislativa.



A presidente da Comissão de Cultura, Cida Oliveira, reforçou ainda que, a reunião é aberta a todos os agentes culturais do município, das mais diversas áreas de atuação da Cultura, e tem por objetivo ser um canal de escuta e diálogo visando debater, encaminhar e resolver as demandas do setor.



