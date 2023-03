O terminal rodoviário Miguel Mansur em Juiz de Fora, administrado pela AMD Services, recebe nesta quinta-feira (02) motoristas de táxis, ônibus urbanos e rodoviários, de aplicativos e usuários de um modo geral para um evento, em parceria com o SEST SENAT, que envolve um programa de prevenção de acidentes, além de serviços como aferição de pressão e teste de glicemia.



As ações acontecem de 10h até às 16h no saguão da Rodoviária.

O programa do SEST SENAT tem o objetivo de realizar ações institucionais voltadas a prevenção de acidentes de trânsito. A proposta é influenciar atitudes e opiniões sobre a necessidade de adotar uma postura mais segura na relação pedestre e motorista, tendo como finalidade a redução no número de acidentes.



Haverá a presença também dos bombeiros civis, serviço exclusivo em terminal rodoviário na região, implantado pela AMD.