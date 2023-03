Moradores de diversos bairros de Juiz de Fora reclamam ainda nesta quinta-feira (2) da falta de água em casa. Mesmo com a finalização dos reparos na segunda adutora na madrugada de quarta (1°), na Mata do Krambeck, o abastecimento ainda não foi normalizado e juiz-foranos já estão com as suas caixas d'água vazias.

Nas redes sociais do Portal ACESSA.com, alguns leitores relataram que já estariam sem água há cinco dias. Os bairros citados abrangem várias regiões da cidade, como: Barbosa Lage, Parque Serra Verde, Santa Cecília, Santa Luzia, Jardim Laranjeiras, São Mateus, Parque Independência, Vila Ideal, São Benedito, São Sebastião, Alto dos Passos, Benfica, Olavo Costa, Aeroporto, entre outros.

Eles relatam problemas e prejuízos. Como a aposentada Maria Elizabeth Meneghelli, moradora do Parque Jardim da Serra, percebeu a alteração há dois dias, quando houve interrupção no abastecimento na rua em que ela reside. "Me preparei economizando água, quando a Prefeitura comunicou" relata, porém, apesar de evitar o gasto, ela passou a quinta-feira (2) toda sem água. "Me prejudicou em vários sentidos. A rotina da casa foi toda afetada. Estamos usando a água da piscina para lavar as coisas e usar a descarga", conta.

Conforme nota divulgada pela Cesama, o sistema de produção de água está trabalhando em carga máxima desde a madrugada de quarta-feira, 1° de março. Porém, em virtude do tempo em que a produção foi reduzida para os reparos na segunda adutora, o abastecimento continua em recuperação nesta quinta (2).

Em nota, a Cesama afirmou que o sistema de distribuição se recupera gradativamente. "A Cesama está realizando manobras no sistema para atender todas as regiões e equilibrar o fornecimento de água no município. Como a regularização do sistema depende significativamente do consumo, a companhia reforça o pedido de economia de água para moradores das áreas em que o abastecimento já está normalizado".

Vazamento

Os reparos foram iniciados na tarde de terça-feira (28), após a companhia localizou o vazamento de água na segunda-feira (27). O dano representou perda de grande volume, na segunda adutora da companhia, que já estava comprometendo o abastecimento de alguns bairros do município.

