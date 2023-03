Depois de dois anos com restrições de contato social em função da pandemia de Covid-19, o carnaval voltou a provocar a ocupação de ruas e estabelecimentos comerciais. O aumento no movimento foi evidenciado por por pesquisa divulgada pela Associação de Bares e Restaurantes da Zona da Mata (Abrasel/ZM). O levantamento indica que os resultados positivos forma apontados por 49% dos estabelecimentos pesquisados, sendo que em 34,2% deles foi registrado aumento de até 30% no faturamento no mês de fevereiro em relação ao mesmo período de 2022.

A alta no fluxo de clientes e no faturamento, conforme apontaram os proprietários, foram mais positivos no período que antecede o feriado. Movimento atribuído aos blocos e ao clima das festividades, que segundo o setor, movimentaram a procura pelos bares e restaurantes, em um momento em qu

e os empresários buscam respiros para lidar com os efeitos da pandemia, que ainda impactam os negócios. Conforme a presidente da Abrasel Zona da Mata,Francele Galil, baseada nos dados da pesquisa, muitos ainda sofrem com o endividamento relacionado ao período de distanciamento social.



O levantamento mostrou que o setor de alimentação em Juiz de Fora foi o que sentiu com mais intensidade a melhora das vendas no pré-carnaval (31,7% dos entrevistados) e no final de

semana posterior à “festa de Momo” (24,4% dos entrevistados). Nos quatro dias de folia houve registro de melhora de faturamento em apenas 22% das casas entrevistadas. Considerado o faturamento apurado nos quatro dias de carnaval de 2023 - em relação ao mesmo período de 2022 - 34,1% dos entrevistados tiveram aumento de faturamento, 31,6% apresentaram redução no faturamento e 29,4% dos estabelecimentos não abriram suas portas.

Para a presidência executiva da Abrasel, o resultado nacional é motivo de comemoração para o setor. Segundo estimativas da Abrasel em Minas Gerais, o faturamento do setor cresceu 10% em comparação a 2022. No Rio de Janeiro, houve crescimento de 20% em relação a 2022, porém, não chegou a quantidade esperada (30%) por conta da falta de mobilidade nas regiões onde ocorriam os blocos; em Pernambuco, a alta foi de 30% em relação à folia do ano passado;

A forte adesão da população à folia de rua foi muito importante para essa os empresários. Na avaliação da Abrasel, os pequenos negócios, em especial, foram muito beneficiados pela festa deste ano.