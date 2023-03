Um jovem de 18 anos foi preso como suspeito de participação em um homicídio ocorrido no Bairro Linhares em janeiro de 2023. De acordo com a Polícia Civil, que efetuou a prisão, ainda há outro investigado por envolvimento no mesmo crime.



O cumprimento de mandado de prisão aconteceu na última sexta-feira (24), quando após tratativas com os advogados, o investigado se apresentou na sede da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Juiz de Fora (DRPC), - pertencente ao 4º Departamento de Polícia Civil, no bairro Santa Terezinha, conforme relatou o delegado titular do Grupo de Resposta Rápida (GRR) da 1ª DRPC, Samuel Neri.

Geral | Homicídio | Marinha | morte | Perito papiloscopista | polícia civil | Quatro suspeitos | SJB | Violência