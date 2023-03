Uma dívida de R$ 756 em produtos de beleza gerou agressão na tarde de sexta-feira (3), em Juiz de Fora. Caso aconteceu em um condomínio na Avenida dos Andradas, no Bairro Morro da Glória. A moradora de um prédio e a zeladora se agrediram com socos e chutes. De acordo a Polícia Militar, caso foi registrado como lesão corporal.



Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a zeladora de 35 anos informou que estava no refeitório mexendo no celular quando a mulher de 37 anos pegou o aparelho e disse que só devolveria quando recebesse o valor devido.



A moradora tentou agredir ela, e para se defender deu socos na mulher, que teria saído do local com o celular da funcionária do prédio.



Ainda de acordo com a ocorrência, a zeladora relatou que o marido da moradora de 27 anos também a agrediu. A moradora confirmou aos policiais que foi até o refeitório para cobrar a dívida, mas não confirmou que teria começado as agressões e apenas se defendeu pois a zeladora estava com uma faca.

Segundo testemunhas, as duas mulheres se agrediam e que o rapaz também teria batido na zeladora, mas foi impedido.