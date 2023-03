Quatro homens de 19, 20 e 24 anos e uma mulher de 23 anos foram presos por suporto envolvimento em um tiroteio na madrugada de domingo (05), no bairro Aeroporto. Durante a abordagem policial, um revólver calibre 38 com numeração suprimida foi apreendido dentro do veículo que o grupo estava.

Testemunhas relataram à polícia que o grupo se envolveu em uma confusão no bairro e o homem de 24 anos teria efetuado disparos com uma arma.

A viatura da PM realizada atendimento à ocorrência, quando abordou os suspeitos que transitavam pelo local em um veículo Golf. Todos foram submetidos a busca e no bolso da calça de um dos jovens de 20 anos foi localizada duas buchas de maconha. Já a arma usada anteriormente foi encontrada embaixo do veículo. Ninguém assumiu a autoria dos disparos, mas um deles chegou a assumir a propriedade do revólver.

Todos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Plantão.



