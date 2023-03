Alunos da Escola Padre Wilsom, no Bairro Igrejinha, em Juiz de Fora, foram contemplados com a visita da Hana, uma cachorrinha de apenas 02 anos de idade, nesta terça-feira (7). O animal foi levado à Escola pelo Adestrador Germano, que trabalha em parceria com o Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violência (Proerd). O Sargento Rossano, instrutor do Proerd, ressaltou que, sempre que possível, convida o referido adestrador para levar a Hana às escolas da Zona Norte da cidade com o objetivo de fazer interação com as crianças.



O adestrador e dono da cadela, Germano Sousa Rizzo, destacou que a presença de cães nas escolas é muito importante para as crianças, pois os cães aumentam a autoestima e capacidade de comunicação, reduzem a solidão e a ansiedade, desenvolvem novos aprendizados, experiências, afetividade e trazem melhorias significativas aos alunos que apresentam quadro de déficit de atenção, dificuldades de concentração, hiperatividade e outros problemas cognitivos como falha de memória e raciocínio lento. Germano trabalha com terapia assistida por cães, ele vem realizando algumas atividades com pacientes da Associação dos Cegos em Juiz de Fora.