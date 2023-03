Vem chuva aí! Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as pancadas de chuvas típicas do verão vão cair a tarde e a noite na cidade, com previsão de chuvas fortes entre esta quarta (08) e sábado (11).

Ainda, de acordo com Claudemir, essa condição de calor e umidade é típica dessa época do ano e provocada pelas áreas de instabilidade atmosférica.

Os termômetros podem bater a temperatura mínima de 18°C e a máxima de 31°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 55%.





