O projeto de Lei que propõe a Semana do Mutirão do Emprego, foi aprovado na 3ª discussão da Câmara Municipal, sancionado na segunda-feira (6) e a iniciativa será instituída em Juiz de Fora. O texto é de autoria do vereador Marlon Siqueira (PP) e incluirá a iniciativa no Calendário Oficial da Cidade.



A ideia é que a semana semana comemorativa possa aproximar a população juiz-forana de oportunidades de trabalho e atividades de estágio, além de vagas do programa Jovem Aprendiz, para pessoas com deficiência e para cursos gratuitos.

Para o autor do dispositivo, os mutirões de emprego devem ser realizados com frequência e em diversos pontos da cidade. Ele reforça que considera o emprego digno como o mais eficiente programa social. O legislador ainda afirma que há empresas buscando bons profissionais e muitas pessoas desempregadas e ele considera que é atribuição do Poder Público ser um elo de ligação.



