Uma mulher, de 39 anos, foi roubada à mão armada no fim da noite desta quarta (08), Dia Internacional da Mulher, na rua Bezerra de Menezes, no bairro Nova Era, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima transitava pelo local quando foi abordada por um homem, que portando uma arma de fogo anunciou o roubo, pegou um cartão do mercado pago, um celular e R$100, que estava na capinha do aparelho, e fugiu pela linha do trem.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.







Reprodução - Ocorrência policial

