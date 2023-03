Um homem, de 40 anos, ficou ferido após bater o carro em um poste na estrada de Filgueiras na manhã desta sexta (10) em Juiz de Fora. Por conta do acidente a via permanece interditada.

Segundo informações do SAMU, a vítima cortou a cabeça e reclamou de dor no tórax. Ele foi levado consciente para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Devido ao acidente, a CEMIG informou que cerca de 60 clientes tiveram o abastecimento de energia interrompido. A previsão é de que o poste seja trocado e o fornecimento do serviço normalizado até o fim da tarde desta sexta (10).

Ainda, de acordo com a empresa, a Cemig já esteve no local e fez um primeiro atendimento, eliminando a situação de risco. No momento, uma equipe especializada já está a caminho para providenciar a troca da estrutura

O Corpo de Bombeiros informou a estrada está interditada e não informou se há previsão para liberação da pista.

