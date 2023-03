O evento “GerAÇÃO Mulher” está com inscrições abertas para empresas que desejam oferecer postos de trabalho, especialmente, direcionados para mulheres. A iniciativa está marcada para o dia 29 de março. A intenção é promover a inserção de trabalhadoras em vagas permanentes, temporárias, de aprendizes ou de estágios, além de apoiar empregadores que necessitam contratar trabalhadoras. Os interessados deverão preencher o cadastro através no site da Prefeitura de Juiz de Fora.



O evento faz parte da ação “Geração JF – Emprego, Renda e Negócios”, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), no período compreendido entre 8h e 16h. Podem se inscrever empresas e/ou entidades representativas com, no mínimo, 50 oportunidades de emprego disponíveis para contratação imediata. O número de vagas será definido posteriormente, considerando a definição do local do evento.

A Prefeitura também detalha os critérios de prioridade para a seleção das empresas participantes, entre eles: maior número de vagas disponíveis; menor prazo para efetivação da contratação; que possuam programas de inclusão e diversidade na empresa para públicos específicos: mulheres; mulheres vítimas de violência; pessoas com deficiência; refugiados e migrantes; LGBTQIA+; egressos do sistema prisional; Pessoas em situação de rua; Que ainda não tenham participado de edições do projeto “Espaço Emprego”, realizados pela Prefeitura. Caso o número de inscrições seja superior ao de vagas oferecidas, será dada prioridade às demais empresas inscritas nas próximas edições do evento.

Para participação no evento “Geração Mulher”, as empresas ficam responsáveis por informar à Sedic o número de contratações realizadas durante a ação. Todas as informações serão divulgadas na página da Prefeitura.



