Terça-feira, 2 de fevereiro de 2016, atualizada às 09h35

Dupla armada é presa em Matias Barbosa após assaltar homem no Centro de JF

Dois homens, 26 e 27 anos, foram presos pela Polícia Militar (PM) de Matias Barbosa na tarde da última segunda-feira, 1º de fevereiro, após cometerem um assalto no Centro de Juiz de Fora.

Segundo informações do 2º Batalhão da PM, responsável pelo patrulhamento na região central da cidade, os suspeitos realizaram roubo à mão armada, por volta das 17h, de um cordão de um transeunte na esquina das ruas São João com Batista de Oliveira, fugindo em uma moto. A vítima acionou a PM e, após trabalho em conjunto com a equipe do Olho Vivo, identificou a placa da motocicleta que era de Matias Barbosa. A PM de Matias foi acionada e conseguiu abordar os suspeitos, efetuando a prisão. Os suspeitos confessaram o roubo e disseram ter perdido o cordão durante a fuga. Eles também foram reconhecidos pela vítima. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

