Um idoso de 66 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (10) pela Polícia Militar. Ele foi denunciado pelo pai de uma criança de 10 anos que viu o autor se masturbar dentro de um carro que estava estacionado em via pública no Bairro Linhares, Zona Leste de Juiz de Fora. No local, conforme informações da PM, passavam grupos de crianças, que estavam no horário de saúda da escola. O autor enquanto se masturbava teria em mãos um celular.

O denunciante disse que saiu de casa e abordou o motorista e ainda confirmou que o agrediu, junto com outro homem que passava pelo local. O suspeito disse que é representante de vendas e estava na localidade em busca de apresentar e comercializar produtos. Alegou que tem um problema de próstata e, devido aos medicamentos que toma, urina várias vezes ao dia. Ele disse ainda que estacionou na via para urinar em um pote de vidro, que ele carrega para esse fim. O homem ainda negou que estivesse se masturbando.