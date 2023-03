Duas mulheres, de 27 e 46 anos, ficaram feridas em um acidente entre dois carros na manhã deste sábado (11) na Serra do Bandeirantes, rua Paracatu, Zona Nordeste de Juiz de Fora.

Segundo informações do Corpo d Bombeiros, uma das vítimas estava dentro do carro quando os militares chegaram no local e foi retirada por eles, juntamente com a equipe do SAMU, do veículo. A outra vítima já estava fora do carro e apresentava ferimentos leves.

As duas foram encaminhadas para o Hospital de Pronto Socorro. O trânsito no local ficou por conta da Polícia Militar e, até o fechamento desta matéria, esta fluindo no esquema de pare e siga.

A causa do acidente não foi informada.

*TEXTO EM ATUALIZAÇÃO

CBMMG - Reprodução

Tags:

28 | acidente | Acidentes | Além Paraíba | Bandeirantes | BR 356 | BR-116 | C | Colisão | Corpo de Bombeiro | Dono | Feridos | Geral | Gloria Groove | HFM | Jornal de Jundiaí | Jundiaí | Macaco-prego-do-peito-amarelo | Motociclista | mulher | óbito | Polícia | PRF | RJ 216 | Rodovia | Rodoviária | Saúde | SFI