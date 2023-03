A Linha 755 -Zona Norte/UFJF ganha um carro extra a partir da segunda-feira (13). A decisão da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), visa a incluir a opção de transporte para os passageiros durante os dias úteis. A PJF também atuou na remodelação dos horários, para evitar atrasos de chegada na UFJF, atendendo com essas medidas, a solicitação dos usuários.

A extensão do itinerário será no seguinte trecho no sentido Zona Norte/UFJF: ...,Rua Martins Barbosa, Av. Pedro Timponi até a Praça e retorna, Rua Henrique Dias, Av. Pedro Timponi, Rua Martins Barbosa,...

O novo quadro de horários da linha já está disponível no site da PJF a partir deste sábado (11).