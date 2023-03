O campus da UFJF recebeu nesta segunda-feira (13) os calouros e veteranos para iniciarem o semestre letivo. As aulas começaram em Juiz de Fora, Governador Valadares e para os cursos do Ensino a Distância (EaD). Ao todo, 14 mil estudantes, entre calouros e veteranos, devem voltar a circular pelos campi. O primeiro semestre letivo de 2023 segue até o dia 19 de julho.



As boas-vindas aos novos estudantes foram dadas pela vice-reitora Girlene Alves, em um vídeo publicado nas redes sociais da instituição. . "A UFJF está pronta para acolhê-los. Mas o mais importante: a gente espera que vocês, junto com os estudantes que já estão conosco há algum tempo e com todo o corpo de professores e técnicos, contribua para fortalecer a UFJF no sentido de que seja não só a universidade de vocês, mas de todos nós. E que a gente possa motivar e mobilizar outras pessoas ´para também desejarem e estudarem na UFJF. Sejam Bem-vindos, a Universidade está feliz de poder acolher, iniciando esse novo ano acadêmico".

https://www.instagram.com/reel/CpusxeDDMQ1/?utm_source=ig_web_copy_link

Os estudantes têm um canal para obter informações importantes sobre a rotina na UFJF, por meio do site Minha UFJF, onde há um guia em que o calouro pode encontrar instruções sobre diversos temas, como localizar o Restaurante Universitário no campus, por exemplo. A ideia é que a página ajude e facilite e adaptação, reunindo os serviços mais procurados pelos estudantes de forma atualizada. Há, ainda, informações sobre as atividades culturais oferecidas pela instituição, os atendimentos voltados para a saúde mental da comunidade acadêmica e os primeiros passos para ter a experiência do intercâmbio. A série de vídeos “Tá na UF, tá em casa”, que pode ser acessada na página da Minha UFJF também apresenta, em uma linguagem descontraída, conteúdos com impacto direto para o dia a dia dos alunos.

Caso tenha alguma dúvida, o calouro pode procurar a Central de Atendimento (CAT), localizada no prédio da Reitoria. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. É possível, ainda, entrar em contato pelo telefone (32) 2102-3911, que também serve como WhatsApp. O e-mail da CAT é faleconosco@ufjf.br.

A CAT está à disposição de toda a comunidade acadêmica e do público externo, funcionando com o setor primário de acolhimento, ao qual podem recorrer as pessoas que necessitam obter esclarecimentos e informações relacionadas à UFJF. De acordo com o coordenador do setor, Mauro Leopoldino, nem toda a solicitação recebida é processada pelo CAT, mas p serviço atua como um facilitador, , indicando os próximos direcionamentos que a pessoa deve seguir dentro da estrutura da instituição.

As aulas iniciadas nesta segunda-feira referem-se ao calendário regular, que contempla a maioria dos cursos da UFJF. Alunos das graduações em Fisioterapia, Medicina, Enfermagem, Odontologia, Jornalismo, Farmácia e Rádio, TV e Internet no campus Juiz de Fora, e de Farmácia, Medicina, Nutrição e Odontologia no campus Governador Valadares, cumprem calendários de reposição.

Os calendários acadêmicos completos podem ser consultados na página da Pró-Reitoria de Graduação.

Os aprovados no Sisu ainda estão realizando a etapa de apresentação de documentos da matrícula – que vai de 14 a 17 de março. Concluído o envio dos documentos, os calouros poderão iniciar as aulas. A matrícula fica “em análise” no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga) e, posteriormente, o status será confirmado como deferido ou indeferido. A análise não impede o aluno de frequentar as aulas.

Outros períodos de matrícula, tanto para aprovados no Pism, quanto no Sisu, estão previstos a partir das novas reclassificações a serem publicadas. Acompanhe na página da Cdara.