Um carro pegou fogo na tarde desta segunda-feira (13) no cruzamento das ruas Padre Café e Olegário Maciel, em Juiz de Fora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário foi avisado por populares sobre chamas embaixo do veículo. Ainda segundo os bombeiros, o motorista parou o carro de imediato e se distanciou.

Ninguém ficou ferido. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, agentes de trânsito controlaram o fluxo de veículos no local.