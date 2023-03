Uma mulher, de 30 anos, foi atacada à facadas pelo ex-namorado, de 18 anos, na noite desta segunda (13) no centro de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem não aceitou o fim do relacionamento com a vítima. A mulher relatou que mantinha uma relação com o suspeito há cerca de três meses e que devido a vários desentendimentos decidiu terminar a relação no dia que foi atacada. Ela relatou que ao descer no ponto de ônibus em frente ao Santa Cruz Shopping foi surpreendida pelo suspeito e disse que não queria conversar e seguiu para a Avenida Getúlio Vargas. O jovem então começou a seguir a vítima e em determinado momento sacou a faca e a atingiu três vezes, no abdômen, costas e braços.

Ainda, de acordo com a PM, a ação foi vista por uma equipe do Grupo Especial de Reação (GER) que fazia um patrulhamento pelo centro. A própria equipe prestou os primeiros socorros, com a ajuda de torniquetes e ataduras até a chegada do SAMU, que encaminhou a vítima para o Hospital de Pronto Socorro.

A Secretaria de Saúde informou que a mulher se encontra fora de risco, estável, lúcida e orientada.

O jovem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado para a Delegacia de plantão.

FOTO: PMMG - A faca usada no crime

