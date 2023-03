Um adolescente infrator de 15 anos foi apreendido nessa segunda-feira (13), no Bairro Jardim Natal, Zona Norte, durante operação conjunta entre as equipes do 27º Batalhão de Polícia Militar. A abordagem ocorreu na Rua Doutor Augusto Eckmann. Com o jovem foram encontrados e confiscado R$ 437,00, 39 buchas de maconha, 72 Pedras de crack e 25 pinos de cocaína. O material e o garoto foram levados para a Delegacia.







