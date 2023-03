Foi deflagrada na manhã desta quinta (16) a sexta fase da Operação Hefesto, que tem como objetivo coibir a receptação de materiais metálicos, principalmente ferro e cobre retirados de tampas de bueiros e equipamentos públicos. A operação foi deflagrada pela Polícia Militar e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e fiscais da Prefeitura de JF que vistoriaram cinco depósitos nos bairros Grama, Bandeirantes, Mariano Procópio e Santa Terezinha. Um depósito foi interditado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o depósito interditado recebeu essa ordem por possuir risco iminente, como falta de sinalização, iluminação, extintor, rota de fuga obstruída, fiação exposta e em contato com material combustível e falta do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Esse local também foi multado e havia sido advertido em 2021.



Dos outros quatro depósitos um estava fechado, outros dois receberam a segunda multa, pois já haviam recebido advertência e primeira multa e um recebeu uma advertência devido ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) estar vencido

A Polícia Militar ainda não informou se algum material foi apreendido ou alguém preso nessa fase da operação.

*TEXTO EM ATUALIZAÇÃO

FOTO: PMMG - PM deflagra sexta fase da operação Hefesto em JF

FOTO: PMMG - PM deflagra sexta fase da operação Hefesto em JF

FOTO: PMMG - PM deflagra sexta fase da operação Hefesto em JF

PMMG - PM deflagra sexta fase da operação Hefesto em JF PMMG - PM deflagra sexta fase da operação Hefesto em JF PMMG - PM deflagra sexta fase da operação Hefesto em JF

Tags:

Campos | Furtos | Lava Jato | SJB