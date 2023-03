Um homem de 41 anos foi preso nessa quarta-feira (16) por estupro de vulnerável de uma menina de 10 anos. A denúncia partiu da mãe da criança. O homem teria molestado a garota no momento em que ela descia do ônibus no Bairro Santo Antônio. A mulher relatou que, ao chegar em casa, a menina estava em estado de choque. Ela relatou em prantos o que tinha ocorrido para a mãe e a avó. As imagens foram captadas pela câmera do coletivo e indicaram a conduta criminosa e a identificação do autor.

Com as características descritas pela garota, a mãe chegou a um possível autor, que moraria próximo ao local em que elas residem. Uma equipe da Polícia Militar localizou o suspeito e questionou sobre a denúncia. O homem admitiu que estava no mesmo veículo que a jovem, mas negou que a tivesse tocado, ressaltando que não a conhecia.

O registro ainda ressaltou que o homem apresentava sinais de uso de bebida alcoólica. Ele foi detido em flagrante de delito e encaminhado o autor para a Delegacia.



Como reforçou a cabo Lara Mageste, "O crime de estupro de vulnerável está descrito no artigo 217-A do Código Penal, com pena de reclusão de oito a 15 anos."







Tags:

125ª DP (São Pedro da Aldeia) | 144ª DP | Abuso | Arujá | Baixada Fluminense | Biritiba Mirim | Bom Jesus | Crianças | Crime | Crime seual | Crimes | duque de caxias | es | Estuprador | estupro | Ferraz de Vasconcelos | Geral | Guapimirim | Guararema | Itaquaquecetuba | Linchamento | Magé | Matheus | Menino de 10 anos estuprado e morto | Mogi das Cruzes | PM | Poá | Polícia | polícia civil | Polícia Militar | Preso | prisão | Prisão por estupro | Rio de Janeiro | roubo | Salesópolis | Santa Isabel | Suzano | Violência