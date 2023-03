A partir da próxima segunda-feira (20), o outono chega, e com ele muita chuva na Zona da Mata e Vertentes. De acordo com a climatologista Wanda Prata, as manhãs serão mais frias e os dias mais claros. “As temperaturas irão descer na parte da manhã gradualmente devido a posição astronômica da Terra em relação ao Sol, as manhãs e madrugadas tendem a ser mais frias”, completa Wanda.

Ainda de acordo com a profissional, a atmosfera encontra-se em uma transição bem incomum, o que pode causar chuvas a qualquer momento e em qualquer cidade, além de não dar para se fazer uma análise de quanto a temperatura irá oscilar nos próximos dias.

A transição entre o verão e o inverno ocorre nos próximos três meses e geralmente é marcada por dias quentes e de quedas de temperatura. O outono só termina em 21 de junho.

Previsão do tempo para o início do outono

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão de chuvas para a Zona da Mata e Vertentes a partir do início do outono. A previsão em Juiz de Fora nos primeiros dias da nova estação é para chuva a tarde e a noite.

Do dia 20 ao dia 25, segundo o Inmet, os dias serão de sol durante o dia e com possibilidade de chuvas a tarde e a noite em Juiz de Fora. A umidade do ar varia ente 52% e 98%.

Inverno pode causar problemas respiratórios

O outono marca a mudança de temperatura e a queda da umidade relativa do ar, com isso as doenças respiratórias podem se agravar, principalmente, alergias e síndromes respiratórias como gripes e resfriados. A médica Monik Espindola disse ao Acessa que é preciso ter cuidados para evitar os problemas.

“A queda da temperatura aliada a baixa umidade do ar e ao confinamento em ambientes fechados no outono, propiciam um meio favorável à disseminação de vírus e bactérias. Crianças e idosos sofrem especialmente com essas oscilações de temperatura, já que possuem o sistema imunológico mais frágeis”, afirma a médica.

Ainda de acordo com a profissional, as doenças respiratórias mais comum deste período são os resfriados, que são infecções acusadas por vírus que levam a sintomas brandos e curta duração.



Gripe, em que os sintomas são acompanhados de sintomas mais intensos, dor no corpo , e febre , com duração de cerca de 1 semana.



Rinossinusites agudas , levando a uma inflamação dos seios da face, causada por vírus ou bactérias.

Exacerbação de rinite alérgica, com piora da obstrução nasal e coriza.

Otites , principalmente em crianças abaixo de 5 anos.

Crises de asma em indivíduos com a doença, levando a quadros de tosse e falta de ar.

Prevenção

De acordo com a médica, diversas medidas podem ajudar na prevenção, como higienização das mãos, evitar locais confinados e com grande concentração de pessoas, uso de máscaras, hidratação adequada, prática de atividade física , alimentação saudável e vacinação.

Quando procurar se deve procurar um profissional da saúde?

“Caso observe-se sintomas mais intensos , como falta de ar, e com duração prolongada, deve- se procurar atendimento médico. Não é recomendada a auto-medicacao. Pacientes idosos, com comorbidades , e crianças também devem procurar o serviço especializado mais precocemente”, destaca Monik.

Tags:

clima | estação | Geral | Outono | Outuno | Região Sudeste | Temperatura