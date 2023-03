Um adolescente, de 15 anos, foi ameaçado com um facão e roubado por um homem no ponto de ônibus na Avenida Rio Branco, no bairro São Matheus, no início da noite desta quinta (16) em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, o adolescente estava no ponto de ônibus esperando o coletivo para ir pra casa quando o suspeito, um homem magro, pardo, usando calça jeans, blusa cinza e boné escuro, o abordou e em um primeiro momento começou a conversar com ele. O adolescente se assustou e tentou sair de perto, quando o suspeito abriu uma pasta amarela e mostrou um facão dizendo "se você tem amor à vida" e em seguida disse para a vítima que não aconteceria nada e que era pra ela colocar o celular dentro da pasta.

Após o adolescente fazer o que ele pediu, o homem ordenou que a vítima pegasse um ônibus e fosse embora.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.