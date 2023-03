Um homem de 22 anos foi detido no Bairro Jóquei Clube, Zona Norte de Juiz de Fora, nessa quinta-feira (16) após assaltar uma grávida. Ele teria empurrado a mulher, que caiu no chão, pegado a bolsa que ela carregava e fugido na sequência. As equipes iniciaram rastreamento e, depois de algum tempo, conseguiram prender o autor em flagrante e recuperar os objetos roubados, entre eles, a bolsa contendo dinheiro e cartões bancários. O homem foi encaminhado para a Delegacia. De acordo com o registro, o infrator tem outras diversas passagens por roubo, furto, tráfico e posse ilegal de arma de fogo.



