O trânsito será alterado neste sábado (18), e domingo, 19, na Avenida Simão Firjam, na altura do Distrito Industrial, em Juiz de Fora. A Prefeitura de Juiz de Fora irá realizar a remodelação de 50 metros da rede de esgoto. Segundo o Executivo, os trabalhos da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) estarão focados na esquina com a Rua Galileu Picorelli, onde serão implantados novos tubos de PVC com 300 milímetros de diâmetro. O material irá substituir as antigas manilhas de barro que atendiam a região, aumentando a vida útil do sistema e reduzindo a necessidade de manutenções.

A Prefeitura destacou que, para a condução dos trabalhos, o fluxo de veículos estará totalmente interditado na avenida, no trecho em frente à Rua Professora Helena Antipoff, de 8h às 18h. A obra será realizada no fim de semana para minimizar os impactos no trânsito da região. Desta forma, a Cesama pede aos moradores que, se possível, retirem seus veículos do local antes do início dos serviços. O trânsito será desviado para as ruas Galileu Picorelli, Bruno Similly e Júlio Dionísio Cardoso. A previsão é de que a obra seja finalizada neste domingo, com possibilidade de se estender até segunda-feira, 20.

As ações de remodelação de redes de esgoto são realizadas ao longo do ano, seguindo uma programação de prioridades, quando é avaliada a necessidade de troca da tubulação. A análise leva em conta a antiguidade e o desgaste do material, o fato de o dimensionamento da rede já não ser compatível com o número de imóveis atendidos e os transtornos causados aos usuários do sistema, além dos custos de manutenção.



Desvios do transporte coletivo

Algumas linhas que passam no local da obra vão sofrer modificação temporária de itinerário. São as seguintes:



716 – Distrito Industrial

...Rua Martins Barbosa, Rua Paulo Garcia, Rua Inês Garcia, Av. J.K, Trevo Mercedes Benz, BR 040(sentido R.J), Rua Lúcio Barroso de Paula, Av. Antônio Simão Firjam, Rua Julio Dionisio, Rua Bruno Simili…

718 – Ponte Preta

...Rua Martins Barbosa, Rua Paulo Garcia, Rua Inês Garcia, Av. J.K, Trevo Mercedes Benz, BR 040(sentido R.J), Rua Lúcio Barroso de Paula, Av. Antônio Simão Firjam, Rua Julio Dionisio, Rua Bruno Simili (à direita)…

724 – Santa Lúcia/Distrito Industrial

...Rua Martins Barbosa, Rua Paulo Garcia, Rua Inês Garcia, Av. J.K, Trevo Mercedes Benz, BR 040(sentido RJ), Rua Lúcio Barroso de Paula, Av. Antônio Simão Firjam, Rua Julio Dionisio, Rua Bruno Simili…

726 – Igrejinha, 740 – Humaitá, 741 – Valadares, 742 – Rosário, 743 – Toledos, 744 – Palmital, 745 – Rosário de Minase 746 – Circular BR-267, 752 – Penido

...Rua Martins Barbosa, Rua Paulo Garcia, Rua Inês Garcia, Av. J.K, Trevo Mercedes Benz, BR 040(sentido R.J), Rua Lúcio Barroso de Paula, Av. Antônio Simão Firjam, Rua Julio Dionisio, Rua Bruno Simili, Rua Fernando Lamarca, Rua Antônio Simão Firjam, BR 040...