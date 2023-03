Uma criança de 11 anos morreu após cair de uma laje, ao tentar pegar pássaros, neste domingo (19) no bairro Eldorado, Zona Nordeste de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a criança foi encontrada de barriga pra baixo, segurando em vergalhões, com o tronco sobre a laje e as pernas em uma cobertura de telhas galvanizadas, ainda com vida, mas com dificuldade de respirar. Ela teria tentado pegar pássaros na laje vizinha.



A mãe chegou a relatar aos policiais que o filho já havia saltado a telha para a laje do vizinho e havia sido advertido

O vizinhos auxiliaram a mãe no socorro da criança, mas não tiveram êxito. O SAMU constatou o óbito ainda no local.

Ainda, de acordo com a PM, durante os trabalhos periciais, foi constado que o vergalhão, no qual a criança segurou, na tentativa de não cair, estava energizado. A perícia detectou, ainda, queimadura nas mãos da criança, provavelmente, em razão da descarga elétrica.



O corpo foi encaminhado para o IML para as demais providências.