Dois homens, de 46 e 41 anos, foram presos neste sábado (18) pelo crime de tráfico de drogas no bairro Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, durante uma batida policial no bairro, os militares foram até o local para verificar uma denúncia anônima. Durante as diligências, foram localizados e apreendidos 40 papelotes de cocaína, cinco buchas de maconha e duas balanças de precisão.

Os suspeitos, que estavam no local no momento da batida policial, foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

FOTO: PMMG - Dois homens são presos por tráfico de drogas no bairro Benfica em Juiz de Fora