Um jovem, de 19 anos, foi preso por receptação de carro roubado, clonado e com placas de veículos dentro do porta do malas do automóvel, após uma perseguição policial, no bairro Bandeirantes em Juiz de Fora.



Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento no bairro, os policiais se depararam com o veículo, um Sandero branco, em direção contrária na via, e ao manobrarem a viatura para realizar a abordagem, o motorista fugiu em alta velocidade, percorrendo diversas ruas pela contra mão.

Os policiais realizaram um cerco e bloqueio na serra do Bandeirantes e o veículo foi contido no local. Durante a abordagem foi constatado que o carro era um clonado e que na verdade a placa pertencia à um veículo licenciado em Fortaleza.

Foi feito contato com o proprietário do veículo e o mesmo nos informou que seu veículo estava na garagem de sua casa estacionado.

Os militares identificaram a verdadeira placa do veículo e descobriram que se tratava de automóvel furtado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. No porta malas do carro ainda foram encontradas várias placas de outros modelos de veículo.

O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão. O carro foi removido para o pátio credenciado do Dentran.

PMMG - Jovem é preso com carro furtado, clonado e com placas falsas em porta malas no bairro Bandeirantes em Juiz de Fora

