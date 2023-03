O prédio em que funcionava a Escola Estadual Estevão de Oliveira estará disponível para receber lances a partir das 10h do dia 3 de abril. A instituição de ensino encerrou as atividades há dois anos. O imóvel de cinco pavimentos mais o andar térreo está localizado na Rua Oscar Vidal, número 436, Centro e é matriculado sob o número 48.390 no Registro de Imóveis de Juiz de Fora. Segundo o site da empresa estatal MGI – Minas Gerais Participações S.A, o lance atual é de R$ 7.745.175,27, conforme avaliação realizada em junho de 2022 e as propostas podem ser feitas até o dia 14 de abril, às 15h.



O edital do leilão eletrônico pode ser conferido na página da empresa. Os interessados devem efetuar o seu cadastramento no portal para a oferta de lances. A alienação deverá ser formalizada por preço não inferior ao da avaliação.O valor deve ser pago em até quatro parcelas, mediante depósito em uma conta judicial do Banco do Brasil, vinculada aos autos de execução nº 0054554-98.2000.8.13.0145, em trâmite perante o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora.





Os mais de 300 estudantes que estavam matriculados na escola em 2021 foram encaminhados para a Escola Estadual Delfim Moreira, que funciona na mesma localidade. Os professores e demais funcionários, conforme a Secretaria de Estado de Educação, foram deslocados para outras unidades.