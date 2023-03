O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) promoveu uma coleta itinerante de lixo eletrônico no último sábado (18), em Juiz de Fora. Segundo o Departamento, a rotatória da Avenida Paulo Japiassu Coelho, no bairro Cascatinha, recebeu um ponto para a coleta. Ao total, foram coletados 370,5 quilos de lixo eletrônico, como pilhas, baterias, cabos, carregadores, televisores, entre outros. A parceria entre o Demlurb e a E-Ambiental tem como objetivo reduzir os impactos ambientais e promover a sustentabilidade através do descarte ambientalmente correto.

O Demlurb reforça que, além das ações de coleta itinerante, a população também pode fazer o descarte correto de lixo eletrônico nos pontos de recolhimento da E-Ambiental, no Alameda Shopping, no Shopping Santa Cruz ou na Soul Academia.

Para coletas em domicílio, o agendamento deve ser feito pelo “Disque Coleta” da E-Ambiental, através do telefone (32) 3235-5769, ou via WhatsApp, pelo número (32) 98870-5022. Demais dúvidas também podem ser esclarecidas pelos mesmos números.





Tags:

Alerj | Atendimento Médico | Benito Paret | Carnaval | Carnaval 2023 | CLIN | Comlurb | Copacbana | Dia Mundial do Meio Ambiente | Geral | Limpeza | lixo | Lixo eletrônico | marquês de sapucaí | ONU | PACE | Reciclagem | Rio de Janeiro | Sustentável | TI Rio | Toneladas de resíduos