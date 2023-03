A Prefeitura de Juiz de Fora assinou contrato neste mês de março com a empresa XPTI Tecnologias em Segurança LTDA, com o valor global de R$ 148.320,00. A informação foi confirmada por meio de uma pesquisa realizada pelo Portal ACESSA.com. De acordo com o documento, a empresa deverá ser responsável pela prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, nas câmeras do sistema de vídeomonitoramento “Olho Vivo”, sob regime de manutenção mensal, com reposição e fornecimento de peças e/ou acessórios, de forma a garantir o pleno funcionamento do sistema.

O município conta com 54 pontos com câmeras, ou seja, cada câmera terá um valor de R$ 12.360,00 para manutenções. O “Sistema de vídeomonitoramento - Olho Vivo” é composto por câmeras instaladas em postes, que funcionam ininterruptamente e que encontram-se distribuídos geograficamente dentro da cidade, tendo como centro de monitoramento o prédio sede da 4ª RISP-JUIZ DE FORA, no bairro Nova Era.

Conforme o contrato assinado, a manutenção preventiva, contempla os serviços para manter os equipamentos funcionando em condições normais e diminuir as possibilidades de paralisações e deverá ser realizada de forma periódica, um vez por semana, desde a limpeza das câmeras, aferição externa dos equipamentos, verificação de conexões e funcionamento do sistema.

Já a manutenção corretiva Consiste na correção de problemas e falhas, que podem prejudicar o desempenho de todo o sistema já implantado no Município, abrangendo a troca de peças, acessórios e componentes defeituosos.

O contrato tem vigência de 12 meses.

Pontos com câmeras em Juiz de Fora

Avenida Santa Luzia / Rua José Nunes

Rua Água Limpa / Rua Porto das Flores

Avenida Santa Luzia / Avenida Ibitiguaia

Rua Chácara / Rua Chácara

Rua Barão de Aquino / Rua Padre João Emílio

Rua Barão de São Marcelino / Rua Moraes e Castro

Rua Moraes e Castro / Rua Dom Viçoso

Rua Severino Sarmento / Rua Machado Sobrinho

Praça 31 de Março Praça Dr. João Tostes / Avenida Doutor José Procópio Teixeira

Av. Presidente Itamar Franco / Rua Monsenhor Gustavo Freire

Rua Moraes e Castro / Rua Tavares Bastos

Rua São Mateus / Rua Padre Café

Rua São Mateus / Rua Doutor Romualdo

Rua Chanceler Oswaldo Aranha / Rua São Mateus

Av. Itamar Franco / Av. Barão do Rio Branco Assinado

Rua Espírito Santo / Av. Barrão do Rio Branco

Rua Brás Bernardino / Av. Barão do Rio Branco

Rua Santa Rita / Av. Barão do Rio Branco

Rua São João / Avenida Barão do Rio Branco

Av. Presidente Itamar Franco / Rua Batista de Oliveira

Rua São João / Rua Batista de Oliveira

Rua Halfeld / Cine Teatro Central

Rua Halfeld / Av. Barão do Rio Branco

Rua Marechal Deodoro / Avenida Barão do Rio Branco

Rua Marechal Deodoro / Rua Santo Antônio

Rua Floriano Peixoto / Avenida Getúlio Vargas

Rua Marechal Deodoro / Rua Batista de Oliveira

Rua Halfeld / Av. Getúlio Vargas

Avenida Getúlio Vargas / Avenida Presidente Itamar Franco

Praça Antônio Carlos / Rua Paulo Frontin

Rua Halfeld / Av. Brasil

Rua Leopoldo Schmidt / Av. Brasil

Rua Floriano Peixoto / Avenida Francisco Bernardino

Rua São Sebastião / Rua Batista de Oliveira

Rua Benjamin Constant / Avenida Francisco Bernardino

Av. Barão do RioBranco / Av. Getúlio Vargas

Rua Dr. João Pinheiro / Rua Visconde de Mauá

Rua José Lourenço Kelmer / Rua

Rua Lauro Teles Mesquita / Avenida Presidente Costa e Silva

Avenida Presidente Costa e Silva / Rua Antônio Rufino

Rua Presidente Costa e Silva / Rua Atílio Pastorini

Avenida Presidente Costa e Silva / Rua Roberto Steigert

Av. Brasil / Av.Rio Branco

Rua Américo Lobo / Av. Barão do Rio Branco

Praça Alfredo Lage 1

Av. Juscelino Kubitschek / Rua Tomé de Souza

Rua Diogo Alvares / Rua Henrique Dias

Rua Marília / Rua Inês Garcia

Rua Martins Barbosa / Rua Paulo Garcia

Rua Inês Garcia / Rua Bent oGonçalves

Rua Evaristo da Veiga / Rua Martins Barbosa

Av. Dr. Simeão de Faria / Rua Antônio M. Guimarãe

Av. Dr. Simeão de Faria / Rua João Ferreira de Moraes