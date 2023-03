Um homem, de 38 anos, deu vários golpes na companheira, de 44 anos, com uma vara a deixando inconsciente e com várias lesões pelo corpo neste domingo (19) no bairro Vila Esperança II, Zona Norte de Juiz de Fora. Ele ainda tentou colocar fogo na mulher.



Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou para os policiais que convive com o homem há mais de dezoito anos, e tem três filhos com ele, e que ao negar lhe repassar certa quantia em dinheiro o homem ficou excessivamente agressivo e começou a agredi-la com uma vara, acertando vários golpes em seu corpo e a deixando inconsciente. O homem ainda pegou um machado e quebrou várias coisas dentro de casa, como móveis paredes e eletrodomésticos.

A vítima conta que após desmaiar, por conta das agressões, retomou a consciência, percebeu que estava deitada em sua cama e que ela estava em chamas. Ela conseguiu apagar o fogo a tempo de não se queimar. Ela também relatou que o homem faz uso de bebidas alcoólicas e de drogas e que ele conseguiu fugir antes da chegada da polícia.

Ainda, de acordo com a PM, a mulher já havia registrado um boletim de ocorrência de violência doméstica, porém não deu continuidade aos trâmites necessários para afastá-lo do convívio da familiar. Ela negou atendimento médico e decidiu passar a noite na casa de uma vizinha com os filhos em segurança.

O homem ainda não foi localizado. A PM segue no rastreamento.