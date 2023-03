As operações da Gol com aeronaves a jato Boeing 737 NG e MAX com destino ao Aeroporto de Congonhas (SP) voltarão a ser oferecidas no Aeroporto da Zona da Mata a partir deste domingo (26). Os aviões têm capacidade para transportar até 186 passageiros. O retorno do equipamento representa a ampliação da oferta de



Em 2021, a companhia passou a operar as frequências em parceria com a VoePass em aeronaves ATR-72, que comportam até 68 passageiros. Desta forma, os dez voos semanais que, até então, ofereciam 680 assentos em cada sentido, agora saltam para 1.116 lugares por semana. Segundo a Gol, outra vantagem da substituição pelo Boeing é a redução do tempo de viagem: o percurso, até

então realizado em uma hora, passa a ser feito em 40 minutos com a aeronave de grande porte.

A medida é considerada um avanço para a mobilidade aérea da região. Além de favorecer o

desenvolvimento econômico permite o fomento a outras modalidades de turismo - pela otimização

do tempo de viagem e pela maior oferta de assentos. Destaca a superintendência do Aeroporto da Zona da Mata.

O superintendente, Flávio Santos, ressalta que a região tem potencial expressivo para viagens aéreas.

Ele afirma que em 2022, o aumento da movimentação de passageiros no Aeroporto da Zona da Mata foi registrado em cerca de 160% em relação ao ano anterior. O número, para ele, é resultado da significativa ampliação da malha aérea - por meio das três principais companhias do cenário nacional - e da capacidade operacional do Aeroporto, apto a atender com tranquilidade aeronaves dos modelos Boeing 737 e Airbus A320.

"Nossa concessionária continuará trabalhando para atrair novas e melhores opções de conectividade

a partir da Zona da Mata mineira”, destaca Flávio. Os voos da GOL, a partir do dia 26 de março, estão previstos de segunda a sexta e aos domingos, com pousos às 12h50 na Zona da Mata e partidas para

Congonhas (SP) às 13h30. Os bilhetes podem ser adquiridos no site e no aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de

Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

