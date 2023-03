Mais de dez mulheres autoridades na temática da violência contra a mulher sobem ao palco do Teatro Paschoal Carlos Magno, na próxima quarta-feira (22) para falar ao público de suas experiências pessoais e institucionais de enfrentamento à questão. Representantes da sociedade civil, do sistema de justiça criminal, das forças de segurança, dos serviços de saúde, da assistência social, dos direitos humanos e da prevenção às violências estão na programação do Fórum Violência contra a mulher: múltiplos olhares, desafios e perspectivas, que tem credenciamento a partir das 8h30. Os interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição.

Segundo a Prefeitura, na parte da manhã, uma mesa com a juíza da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Maria Cristina Trulio; a militante do Coletivo Vozes da Rua, Adenilde Petrina Bispo, e a chefe do Núcleo de Estudos, Prevenção e Atenção às Violências do Distrito Federal, Leciana Lambert Filgueiras, inicia a discussão sobre os múltiplos olhares acerca do tópico.

Em seguida, o fluxo dos serviços por que passa mulher vítima de violência será apresentado pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em estudo elaborado pelo projeto “Cultura de Paz e Prevenção das Violências: tecendo redes”, executado em parceria com a Prefeitura.

À tarde, dois painéis trazem ao público o mapeamento das diversas instituições e serviços que atendem a mulher, como a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), da Polícia Militar; a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), a Defensoria Pública, a Gestão Territorial de Prevenção à Criminalidade, a Casa da Mulher, o serviço de Protocolo de Atendimento ao Risco Biológico Ocupacional e Sexual (Parbos), a Assistência Social e a Vigilância em Saúde do município.

Promovido pelas secretarias de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), Saúde (SS) e Especial de Direitos Humanos (SEDH), em parceria com as forças de segurança e instituições do sistema de justiça criminal, o fórum é parte integrante da programação da Prefeitura de Juiz de Fora, “Março, Mais Mulher, Mais Democracia”, que pode ser conferida pelo link

Fórum Violência contra a mulher: múltiplos olhares, desafios e perspectivas



8h30 - Credenciamento

9h - Abertura Oficial – Prefeita Margarida Salomão

9h40 - Mesa “Olhares sobre a Violência contra a Mulher”

Letícia Paiva Delgado - Mediação

Maria Cristina Trulio - (Juiza da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher)

Adenilde Petrina Bispo - Militante do Coletivo Vozes da Rua

Leciana Lambert Filgueiras - Chefe do Núcleo de Estudos, Prevenção e Atenção às Violências do Distrito Federal

11h - Apresentação do mapeamento da rede de atenção à mulher

Prof. Drª Clarisse Cassab Torres

Prof. Depto.Geociências da UFJF e coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Espaço e Ação (Nugea), Pesquisadora do projeto Cultura de Paz

12h – Almoço

13h30 – Credenciamento



14h - PAINEL 1

Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no município de Juiz de Fora: saúde, assistência e direitos humanos

Louise Cândido - Gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - Secretaria de Saúde

Ana Cláudia Esteves Pereira Bastos - Protocolo de Atendimento ao Risco Biológico e Sexual – (Parbos -SS)

Fernanda Moura - Coordenadora da Casa da Mulher – SEDH

Cristiane Nasser do Vale - Subsecretária de Proteção Social – SAS



15h15 - COFFEE BREAK

16h - PAINEL 2

Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no município de Juiz de Fora: segurança pública, sistema de justiça criminal e prevenção à violência.

Sgt. Andreza Andretto Granha (2º BPM) - Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica; Sgt. Roberta Pereira das Graças (27º BPM) - Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica

Nicole Frossard de Filippo - Promotora de Justiça com atuação na Vara de Violência Contra a Mulher

Tatiana Almeida - Assistente Social – Gestora Social dos Programas de Prevenção nos Territórios (Se Liga, Fica Vivo e Mediação de Conflitos)

Alessandra Azalim - Delegada de Polícia Civil, com atuação na DEAM

Danielle Alves Ribeiro - Delegada de Polícia

Lenora Bustamante de Luna Dias - Defensora Pública, com atuação em defesa das vítimas de violência doméstica na comarca de Juiz de Fora