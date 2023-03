A Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora (ASCOMCER) realiza a sétima edição da sua tradicional Feijoada Beneficente no próximo sábado (25), das 14h às 20h, no Trade Hotel, em Juiz de Fora.

Segundo a organização, o evento conta com uma estimativa de 700 pessoas e com o apoio de diversas instituições na realização do evento, além da feijoada, o evento conta com stands de degustação de parceiros, sorteios de brindes, e uma programação musical que promete alegrar a tarde de todos os presentes.



Além de oferecer a saborosa comida típica brasileira, a 7ª Feijoada Beneficente da ASCOMCER contará com a presença da DJ Mari pra abrir o evento e tocar nos intervalos das bandas, além do grupo de pagode NTI, da dupla sertaneja Renan e Christiano, do cantor carioca Darcy Maravilha e a banda A Cara do Samba e, ainda, a participação muito especial da Escola de Samba Unidos do Ladeira para fechar a noite.



Este evento, que une diversão e solidariedade, visa arrecadar recursos extras para o Hospital através das vendas dos ingressos da Feijoada, no valor de R$ 230,00 – uma vez que esta é a única instituição filantrópica na cidade especializada em tratamento oncológico. Estão incluídos no valor do ingresso todos os shows, o cardápio de comidas, sobremesas e bebidas do evento (cerveja Amstel, três opções de drinks da coquetelaria Carias, shotts, suco, refrigerante e água), assim como uma camiseta exclusiva, além de degustação e demonstração de produtos nos stands de empresas parceiras, tais como Outback, Natupeixe Bauducco, Cachaça Rainha da Cana, Sol & Neve, e Nosso Temperinho.



Ingressos estão à venda diretamente na ASCOMCER, na Av. Presidente Itamar Franco, 3.500, de segunda a sexta, de 8h às 16h, com opção de pagamento e parcelamento em cartão.