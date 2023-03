O AcolheTEA-JF realiza no dia 2 de abril, Dia da Conscientização Mundial do Autismo, um evento aberto a toda comunidade com o transtorno e os familiares.



Segundo os organizadores, a comemoração será uma tarde de confraternização em que cada família levará o seu próprio lanche. Ônibus sairão do Santa Cruz Shopping, às 13h, para levar as famílias até o local do evento, a Granja do Didi, com retorno às 17h.



Várias atrações farão parte do evento, como música (DJ), pipoca, picolé, algodão doce e banho de piscina (sob a responsabilidade e acompanhamento dos pais) no local.



Para que este seja um dia de muitas gostosuras e diversão a organização conta com a colaboração de qualquer valor, por meio do pix 95829164604. Para participar do evento, é necessário confirmar presença pelos telefones , Fernanda: 32 988743884 e Lenara:32 998123318.